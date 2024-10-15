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Что появилось раньше, курица или яйцо? Учёные наконец разрешили спор

Что появилось раньше — курица или яйцо? Учёные наконец разрешили спор
Что было раньше, курица или яйцо?
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Людей всегда интересовал вопрос: что появилось раньше — курица или яйцо? Эксперты по эволюции высказали своё мнение по поводу этой классической загадки.

Яйца как способ размножения появились задолго до первых птиц. Они существовали ещё во времена динозавров и даже раньше, когда их откладывали древние морские организмы. Палеонтолог Эллен Мазер отмечает, что первые яйца с твёрдой скорлупой откладывали динозавры около 195 млн лет назад.

Однако если говорить о куриных яйцах, ситуация меняется. По словам Эллен Мазер, первая современная курица вылупилась из яйца, отложенного частично одомашненной красной джунглевой курицей. Это означает, что в контексте куриных яиц курица появилась первой.

Таким образом, ответ на вопрос зависит от того, как его интерпретировать. Если речь идёт вообще о яйцах, то они появились раньше курицы. Если же о куриных яйцах, то курица была первой.

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