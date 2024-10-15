В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал два месяца

Семейное путешествие обернулось страшной трагедией. В Охотском море нашли мужчину, который больше двух месяцев дрейфовал в моторной лодке. Оказалось, что это рыбак Михаил Пичугин, который вместе со своим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильёй отправился в плавание ещё в начале августа.

Семья планировала добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха в Сахалинской области. Известно, что путешественники доплыли до Шантарских островов, после чего с ними пропала связь. Предварительно, причиной трагедии стал сильный шторм.

Спасатели обнаружили в лодке тёплую одежду, спасательные жилеты, 20 литров питьевой воды и небольшой запас провизии. Михаил оказался единственным выжившим. За время, проведённое в море, он похудел в два раза – со 100 до 50 кг.

Фактически именно вес помог Пичугину дождаться помощи. На данный момент он находится в тяжёлом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек.

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