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Академик Онищенко: Квадробинг не является психиатрическим заболеванием

Академик Онищенко: квадробинг не является психиатрическим заболеванием
Квадробинг не является психиатрическим заболевание
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Квадробинг, популярный среди молодёжи тренд, не следует считать психиатрическим заболеванием. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС».

По его мнению, это явление представляет собой модную тенденцию, которая, как и другие молодёжные движения, служит способом самовыражения и протеста.

Геннадий Онищенко отметил, что в случае квадробинга следует обратить внимание в первую очередь на поведение родителей.

Сказать, что это психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведёт на поводке ребёнка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у неё психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать своё дитя, наверное, я бы не стал. Давайте изучать.

Академик РАН считает, что реальной угрозы от квадробинга нет, но, если контент будет признан вредным, следует принять меры для его ограничения.

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