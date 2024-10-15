В столице состоялся Московский марафон: победители, фото

К старту присоединилось более 30 тысяч человек. 12 и 13 октября состоялся самый массовый забег России на 42,2 км – Московский марафон. В этом году он прошёл уже в 11-й раз и собрал рекордное количество бегунов. В субботу, 12 октября, некоторые из участников пробежали дистанцию 10 км, а в воскресенье, 13 октября, – 42,2 км. Кроме того, в рамках марафона состоялся детский забег для бегунов в возрасте от 4 до 13 лет, а также корпоративная и студенческая эстафеты.
В этом году Московский марафон стал частью Лиги марафонов БРИКС – масштабного проекта, который на первом этапе объединил три крупнейших марафона России. Почти для 400 участников марафон в столице стал третьим забегом в трилогии, а более чем для 2500 – вторым. Кроме того, на старт забега впервые за долгое время вышли профессиональные спортсмены из других стран – Кении, Марокко, Эфиопии и Китая.
Победителем Московского марафона в абсолютном зачёте среди мужчин стал марокканский спортсмен Юнесс Беннар. Он пробежал марафонскую дистанцию за 2:11.34 и установил новый рекорд соревнований. Среди женщин победительницей стала российская спортсменка Александра Морозова с результатом 2:30.35.
Результаты Московского марафона в забеге на 42,2 км в абсолютном зачёте
Мужчины
- Юнесс Беннар — 2:11.34 (рекорд соревнований).
- Дазза Эль-Маджуб — 2:11.38.
- Дмитрий Неделин — 2:11.40.
- Терес Ньякола Гела — 2:12.42.
- Руслан Хорошилов — 2:13.56.
- Гилберт Киплетинг Чумба — 2:14.24.
Женщины
- Александра Морозова — 2:30.35.
- Нурит Шимелс Йимам — 2:30.51.
- Марина Ковалёва — 2:30.53.
- Хайят Бенхения — 2:31.10.
- Луиза Дмитриева — 2:31.27.
- Алина Прокопьева — 2:33.57.
Результаты Московского марафона в забеге на 42,2 км в национальном зачёте
Мужчины
- Дмитрий Неделин — 2:11.40.
- Руслан Хорошилов — 2:13.56.
- Иван Кузнецов — 2:15.42.
Женщины
- Александра Морозова — 2:30.35.
- Марина Ковалёва — 2:30.53.
- Луиза Дмитриева — 2:31.27.
Результаты Московского марафона в забеге на 10 км
Мужчины
- Ринас Ахмадеев — 0:28.43.
- Артём Попов — 0:28.43.
- Искандер Ядгаров — 0:28.59.
Женщины
- Светлана Аплачкина — 0:31.31 (рекорд соревнований).
- Анна Викулова — 0:32.42.
- Мария Ермакова — 0:33.37.
Точка поддержки «Чемпионата»
Фото: «Чемпионат»
Для участников марафона по маршруту забега на 42,2 км расположилось более 60 точек поддержки, а ещё около 30 зон отдыха — на дистанции 10 км. Частью этого большого спортивного праздника стал и «Чемпионат», который организовал собственную точку для спортсменов и болельщиков.
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