В столице состоялся Московский марафон: победители, фото

К старту присоединилось более 30 тысяч человек. 12 и 13 октября состоялся самый массовый забег России на 42,2 км – Московский марафон. В этом году он прошёл уже в 11-й раз и собрал рекордное количество бегунов. В субботу, 12 октября, некоторые из участников пробежали дистанцию 10 км, а в воскресенье, 13 октября, – 42,2 км. Кроме того, в рамках марафона состоялся детский забег для бегунов в возрасте от 4 до 13 лет, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

В этом году Московский марафон стал частью Лиги марафонов БРИКС – масштабного проекта, который на первом этапе объединил три крупнейших марафона России. Почти для 400 участников марафон в столице стал третьим забегом в трилогии, а более чем для 2500 – вторым. Кроме того, на старт забега впервые за долгое время вышли профессиональные спортсмены из других стран – Кении, Марокко, Эфиопии и Китая.

Победителем Московского марафона в абсолютном зачёте среди мужчин стал марокканский спортсмен Юнесс Беннар. Он пробежал марафонскую дистанцию за 2:11.34 и установил новый рекорд соревнований. Среди женщин победительницей стала российская спортсменка Александра Морозова с результатом 2:30.35.

Результаты Московского марафона в забеге на 42,2 км в абсолютном зачёте

Мужчины

Юнесс Беннар — 2:11.34 (рекорд соревнований). Дазза Эль-Маджуб — 2:11.38. Дмитрий Неделин — 2:11.40. Терес Ньякола Гела — 2:12.42. Руслан Хорошилов — 2:13.56. Гилберт Киплетинг Чумба — 2:14.24.

Женщины

Александра Морозова — 2:30.35. Нурит Шимелс Йимам — 2:30.51. Марина Ковалёва — 2:30.53. Хайят Бенхения — 2:31.10. Луиза Дмитриева — 2:31.27. Алина Прокопьева — 2:33.57.

Результаты Московского марафона в забеге на 42,2 км в национальном зачёте

Мужчины

Дмитрий Неделин — 2:11.40. Руслан Хорошилов — 2:13.56. Иван Кузнецов — 2:15.42.

Женщины

Александра Морозова — 2:30.35. Марина Ковалёва — 2:30.53. Луиза Дмитриева — 2:31.27.

Результаты Московского марафона в забеге на 10 км

Мужчины

Ринас Ахмадеев — 0:28.43. Артём Попов — 0:28.43. Искандер Ядгаров — 0:28.59.

Женщины

Светлана Аплачкина — 0:31.31 (рекорд соревнований). Анна Викулова — 0:32.42. Мария Ермакова — 0:33.37.

Точка поддержки «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Для участников марафона по маршруту забега на 42,2 км расположилось более 60 точек поддержки, а ещё около 30 зон отдыха — на дистанции 10 км. Частью этого большого спортивного праздника стал и «Чемпионат», который организовал собственную точку для спортсменов и болельщиков.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.