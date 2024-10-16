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В Японии прошёл чемпионат по расслаблению и умиротворению: фото

В Японии прошёл чемпионат по расслаблению и умиротворению: фото
Чемпионат по расслаблению
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За первенство боролись 528 участников. В Японии состоялся традиционный чемпионат по расслаблению, который ставит перед претендентами на победу лишь одну задачу — максимально лениво и умиротворённо провести 90 минут. Важное условие – никакого сна, смеха и любых попыток встать.

Чемпионат по расслаблению

Чемпионат по расслаблению

Фото: Кадр с чемпионата по расслаблению

Каждый участник чемпионата должен был надеть одежду, которая отражала бы черты его профессии. Во время соревнования жюри следили за изменениями колебаний сердечного ритма и наблюдали, насколько расслаблен каждый претендент на звание самого расслабленного.

Нарушителям всеобщего спокойствия выписывали жёлтые и красные карточки – наиболее активных участников «удаляли с поля». Соревноваться можно было индивидуально и в рамках «командного зачёта». Победителей выбрали по самому низкому и стабильному пульсу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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