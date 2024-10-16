Кейт Миддлтон пришла на футбольный матч младшего сына

Принцесса стала чаще появляться на публике. После завершения курса химиотерапии Кейт Миддлтон не упускает ни одной возможности для того, чтобы выйти из дома. На днях она приехала поддержать сына Луи на футбольном матче. Кадры с принцессой опубликовала женщина, ребёнок которой играет в команде с юным принцем.

Кейт Миддлтон Фото: Кадр из видео

Для прохладного осеннего дня на стадионе Кейт выбрала куртку цвета хаки от бренда Barbour x Alex Chung и расклешённые брюки. Стильным дополнением наряда стали кепка, перчатки и коричневый шарф.

Автор опубликованного ролика рассказала, что принцесса держалась скромно и старалась не привлекать к себе чрезмерное внимание. Другие родители и дети с пониманием отнеслись к желанию Кейт, поэтому лишний раз не задерживали на ней взгляды.

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