В Нью-Йорке впервые за несколько лет состоялось модное шоу Victoria’s Secret

До этого модели бренда выходили на подиум лишь в 2018 году. В Нью-Йорке состоялось самое ожидаемое модное событие этого года – ангельское шоу Victoria’s Secret. После шестилетнего перерыва крылья вновь примерили Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Алессандра Амбросио, Виттория Черетти, Барбара Палвин, Ирина Шейк и другие.

Честь открыть показ, как и ожидалось, выпала Джиджи Хадид, а закрыла его легендарная Тайра Бэнкс. Кроме того, одним из главных сюрпризов показа стал дебютный выход 56-летней Карлы Бруни. Музыкальными хедлайнерами мероприятия были Шер и солистка южнокорейской группы BLACKPINK Лиса.

Дизайнеры Victoria’s Secret постарались совместить привычную публике концепцию яркого шоу и бодипозитивную повестку, актуальную в последнее время. Реакция на показ в социальных сетях оказалась неоднозначной. Зрители с большим восторгом отреагировали на появление на подиуме «ангелов», однако участие новых моделей, по мнению многих, оказалось лишним.

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