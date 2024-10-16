Аль Пачино показал чехол на своём телефоне. Угадайте, что за персонаж на нём изображён

Во время записи нового интервью Аль Пачино продемонстрировал, как выглядит чехол, который он носит на своём телефоне. Что-что, а увидеть на нём изображение Шрека точно никто не ожидал. Оказалось, у 84-летнего актёра есть очень милая причина на то, чтобы выбрать именно такой кейс.
Телефон Аль Пачино
Фото: Соцсети
Пачино поделился, что чехол с огром он получил в подарок от своей дочери. По словам звезды, девочка взяла его телефон, чтобы поиграть, а вернула его уже в обновлённом виде. C того момента Аль Пачино носит свой смартфон исключительно в чехле с этим персонажем мультфильма.
Она сказала: «Это Шрек, папа!». И я ответил: «Шрек? Вау!» — вспомнил актёр.
Актёр отметил, что дети всегда играли в его жизни самую главную роль, поэтому он старается сделать всё, чтобы осчастливить своих наследников и видеть на их лицах только улыбку. Чехол с Шреком — лишь малое, на что Аль Пачино готов ради наследников.
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