Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

23-летняя альпинистка Адриана Браунли покорила все высочайшие вершины мира

23-летняя альпинистка Адриана Браунли покорила все высочайшие вершины мира
Адриана Браунли
Аудио-версия:
Комментарии

Девушка со школьных лет мечтала стать известной благодаря альпинизму. Адриана Браунли официально стала самой молодой женщиной в мире, покорившей самые высокие вершины мира – всего в этом списке 14 гор. На днях 23-летняя альпинистка совершила финальное восхождение, поднявшись на гору Шишабангма в Тибете – она сделала это без использования кислородных баллонов.

Я начала плакать. Я ещё не дошла до вершины, ещё даже не видела её, но точно знала, что доберусь до неё, — поделилась Браунли эмоциями после восхождения.

Адриана призналась, что с детства мечтала, что однажды покорит все самые опасные вершины мира. Несколько лет назад альпинистка начала путь к этой цели. Годом ранее она взошла на Эверест, К2, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири I, Манаслу, Нанга Парбат, Аннапурну I, Гашербрум I, Броуд-Пик и Гашербрум II.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Альпинистка Алина Пекова покорила гору Шишабангма в Гималаях
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android