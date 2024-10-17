23-летняя альпинистка Адриана Браунли покорила все высочайшие вершины мира

Девушка со школьных лет мечтала стать известной благодаря альпинизму. Адриана Браунли официально стала самой молодой женщиной в мире, покорившей самые высокие вершины мира – всего в этом списке 14 гор. На днях 23-летняя альпинистка совершила финальное восхождение, поднявшись на гору Шишабангма в Тибете – она сделала это без использования кислородных баллонов.

Я начала плакать. Я ещё не дошла до вершины, ещё даже не видела её, но точно знала, что доберусь до неё, — поделилась Браунли эмоциями после восхождения.

Адриана призналась, что с детства мечтала, что однажды покорит все самые опасные вершины мира. Несколько лет назад альпинистка начала путь к этой цели. Годом ранее она взошла на Эверест, К2, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири I, Манаслу, Нанга Парбат, Аннапурну I, Гашербрум I, Броуд-Пик и Гашербрум II.

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