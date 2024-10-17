«Жалею, что здесь нет моего мужа»: 56-летняя Карла Бруни — на подиуме Victoria's Secret

Она стала самой возрастной моделью, которой довелось примерить крылья. Карла Бруни дебютировала в качестве «ангела» Victoria’s Secret во время прошедшего накануне модного шоу. 56-летняя манекенщица прошлась по подиуму рядом с Джиджи Хадид, Тайрой Бэнкс, Ириной Шейк и другими моделями.

Карла Бруни Фото: Mike Coppola/Getty Images

Это было невероятно волнительно и ошеломительно одновременно, правда. Стать «ангелом» для меня оказалось большой честью. У меня есть крылья! — поделилась впечатлениями от показа Карла.

Бруни посетовала, что в тот вечер в Нью-Йорке не смог присутствовать её супруг Николя Саркози. Модель выразила надежду на то, что он посмотрит запись с показа позднее.

Единственное, я жалею о том, что здесь нет моего мужа. У него был бы сердечный приступ! — пошутила звезда.

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