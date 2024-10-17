Модель из Вязьмы дебютировала на модном шоу Victoria's Secret: фото

21-летняя российская манекенщица давно известна за границей, ведь она является лицом топовых брендов. Виктория Евсеева стала «ангелом» Victoria’s Secret, дебютировав на модном шоу, которое состоялось на днях. Она прошлась по подиуму в лиловом комплекте нижнего белья и огромных крыльях со стразами.

Виктория Евсеева Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Виктория начала модельную карьеру в возрасте 14 лет. Первое время она сотрудничала с российскими брендами, однако довольно быстро Евсееву заметили зарубежные агенты. Манекенщица неоднократно попадала в престижный список самых перспективных моделей мира по версии авторитетного сайта Models.com.

На счету Виктории показы люксовых брендов Chanel, Bottega Veneta, Alaïa, Schiaparelli, Chloe и Elie Saab. В Сети Евсееву часто сравнивают с топ-моделью Беллой Хадид. Поклонники уверены, что девушка вполне может составить конкуренцию более опытной коллеге.

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