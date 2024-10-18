Гидрометцентр опубликовал обновлённый прогноз погоды на ближайшую неделю

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Европейская часть России окажется под влиянием антициклона: москвичи ещё смогут порадоваться ласковым лучам октябрьского солнца. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал Гидрометцентр.

В субботу, 19 октября, в столице температура воздуха ночью составит -1…-3 градуса. Днём потеплеет до +8…+10 градусов. Ночь на воскресенье будет теплее: до +3…+5 градусов, а днём столбики термометров тоже покажут +8…+10 градусов.

В понедельник и вторник, 21 и 22 октября, в ночные часы синоптики обещают +1…+6 градусов. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов.

Осадков в эти дни не ожидается, но на дорогах в ночные и утренние часы возможен густой туман.

Днём в субботу показания термометров будут близки к 10-градусной отметке, а в начале следующей недели даже превысят её, немного теплее станут и ночи. Соответственно, превышение температуры над нормой увеличится от близкого к норме до 2-3 градусов в начале следующей недели.

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