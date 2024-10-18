Из России с любовью: Ирина Шейк показала, как выглядел её ужин после модного шоу

Супермодель знает, как быстро восстановить силы, даже если рабочий день был слишком тяжёлым. Ирина Шейк на днях поучаствовала в модном шоу Victoria's Secret. Подготовка к роли «ангела» и жёсткие правила в рамках самого показа утомили манекенщицу, однако она уже много лет пользуется лайфхаком, который помогает ей собраться с мыслями.

Ирина Шейк показала ужин Фото: Из личного архива

Шейк показала, чем побаловала себя после шоу. Как только супермодель сняла крылья, она тут же приступила к еде. В тот вечер ужин Ирины состоял из копчёной колбасы, лаваша, бисквитного рулета и шоколада, которые были куплены в магазине с продуктами из России.

Звезда не раз признавалась, что даже спустя много лет жизни в Соединённых Штатах так и не смогла полностью привыкнуть к местной еде. Шейк – частый гость «русских магазинов», в которых можно приобрести привычные нам продукты.

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