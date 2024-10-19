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Жена Брюса Уиллиса показала редкую фотографию с актёром

Жена Брюса Уиллиса показала редкую фотографию с актёром
Брюс Уиллис и Эмма Хемминг
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Эмма Хемминг с большим трепетом относится ко всем воспоминаниям, связанным с Крепким орешком. Брюс Уиллис и его супруга поженились в 2009 году. Уже несколько лет актёр борется с деменцией, поэтому просмотр фотографий из семейных архивов стал для Уиллиса и его близких чем-то вроде ежедневной рутины.

Изредка Хемминг делится трогательными кадрами из прошлого с поклонниками. На днях она опубликовала в своём блоге снимок, который был сделан во времена, когда её отношения с Брюсом только начинались.

Эмма Хемминг и Брюс Уиллис

Эмма Хемминг и Брюс Уиллис

Фото: Из личного архива Эммы Хемминг

Делали селфи до того, как это стало популярным, — подписала актриса снимок.

Хемминг рассказывала, что старается не зацикливаться на прошлом, наслаждаясь каждой минутой, которую проводит с мужем в настоящем. Для Эммы болезнь Брюса стала страшным испытанием, однако она не позволяет себе опускать руки и старается сделать каждый миг с любимым запоминающимся.

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