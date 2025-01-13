Учёные придумали инновационный способ борьбы с ожирением

Исследователи разработали новаторский подход к борьбе с ожирением, воздействуя на всасывание жиров в тонком кишечнике. Учёные создали систему наночастиц, которая может доставлять терапевтические молекулы непосредственно в пищеварительный тракт. Такой метод поможет предотвратить ожирение, вызванное неправильным питанием.

Основой исследования, опубликованного в журнале Advanced Science, стал фермент SOAT2, который отвечает за усвоение жиров. Учёные разработали способ блокировать фермент, что снизит количество жиров, попадающих в организм:

В течение многих лет исследователи изучали жировой обмен, но найти эффективный способ блокировать поглощение жиров было сложно. В то время как большинство стратегий направлены на снижение потребления жиров с пищей, наш подход нацелен непосредственно на процесс поглощения жиров организмом.

Система доставки состоит из капсул, которые доставляют молекулы в кишечник. В испытаниях получавшие лечение мыши впитывали меньше жира, даже если ели пищу с высоким содержанием калорий.

Такое лечение является неинвазивным, безопасным и может оказаться более удобным для пациентов, чем существующие методы терапии, говорят учёные.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.