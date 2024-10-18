Владимир Путин рассказал, сколько россиян регулярно занимается спортом

Президент заявил, что к 2030 году 70% населения страны будет вести активный образ жизни. Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе заявил, что на сегодняшний день систематически занимаются спортом порядка 76 миллионов россиян.

По словам президента, эта цифра составляет чуть больше половины населения страны, поэтому одной из основных задач правительства на ближайшие годы станет популяризация физической культуры и спорта.

76 миллионов – это около 57% населения, нам есть куда расти, — подчеркнул Путин.

По поручению президента в течение шести лет количество граждан, не имеющих противопоказаний и занимающихся спортом, должно подняться примерно на 13%.

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