Джорджина Родригес поделилась странным лайфхаком, который помогает ей не плакать от лука

Возлюбленная Криштиану Роналду удивила поклонников находчивостью. Джорджина Родригес показала простой способ, который помогает ей не плакать от лука. Модель посоветовала во время готовки надевать брендовые очки, которые если уж совсем от слёз не спасут, то, по крайней мере, сделают их менее заметными.

Джорджина Родригес Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Кроме того, Джорджина уверена, что при любых обстоятельствах можно оставаться стильной, поэтому даже для того, чтобы пожарить картошку на ужин, стоит одеваться соответствующе. Подписчики Родригес идею модели оценили и похвалили её за находчивость и хорошее чувство юмора. Некоторые пообещали, что при случае обязательно воспользуются лайфхаком.

«Всё гениальное просто», «Я думаю, Джорджина может позволить себе покупать новые брендовые очки для каждой готовки», «Это талант — находить красивый выход из любой ситуации», — пишут пользователи Сети.

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