Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала пять самых полезных видов рыбы

Диетолог назвала пять самых полезных видов рыбы
Диетолог назвала пять самых полезных видов рыбы
Аудио-версия:
Комментарии

Самая полезная для употребления в пищу рыба содержит питательные нутриенты и мало загрязняющих веществ. Диетолог-нутрициолог Бриттани Любек назвала пять самых полезных видов продукта.

  1. Лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами, белком, аминокислотами и различными витаминами и минералами, среди которых витамин D, железо, кальций и калий. Рыба также содержит антиоксиданты, такие как витамины E, C и селен.
  2. Скумбрия. Это отличный источник омега-3 жирных кислот, белка, кальция, магния, калия, селена и витаминов D и группы В.
  3. Сардины. Помимо омега-3, в этом виде рыбы содержится кальций, как калий, магний, цинк, железо и ниацин.
  4. Радужная форель. Рыба является отличным источником полезных для сердца жирных кислот омега-3. Также рыба богата белком, кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, селеном, ниацином, витамином D.
  5. Анчоусы. Несмотря на свой небольшой размер, по питательным свойствам анчоусы могут соперничать с гораздо более крупной рыбой. Порция анчоусов содержит 17 г белка и большое количество жирных кислот омега-3. В анчоусах вы также найдёте кальций, железо, магний, калий, витамины группы В и множество других витаминов и минералов.

Между тем диетолог рекомендует избегать рыбы с высоким содержанием ртути и других загрязняющих веществ: королевская макрель, марлин, атлантический большеголов, акула, рыба-меч.

Читайте также:
Как варить раков: подробная инструкция и 3 вкусных рецепта
Как варить раков: подробная инструкция и 3 вкусных рецепта

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android