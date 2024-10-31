Диетолог назвала пять самых полезных видов рыбы

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Самая полезная для употребления в пищу рыба содержит питательные нутриенты и мало загрязняющих веществ. Диетолог-нутрициолог Бриттани Любек назвала пять самых полезных видов продукта.

Лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами, белком, аминокислотами и различными витаминами и минералами, среди которых витамин D, железо, кальций и калий. Рыба также содержит антиоксиданты, такие как витамины E, C и селен. Скумбрия. Это отличный источник омега-3 жирных кислот, белка, кальция, магния, калия, селена и витаминов D и группы В. Сардины. Помимо омега-3, в этом виде рыбы содержится кальций, как калий, магний, цинк, железо и ниацин. Радужная форель. Рыба является отличным источником полезных для сердца жирных кислот омега-3. Также рыба богата белком, кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, селеном, ниацином, витамином D. Анчоусы. Несмотря на свой небольшой размер, по питательным свойствам анчоусы могут соперничать с гораздо более крупной рыбой. Порция анчоусов содержит 17 г белка и большое количество жирных кислот омега-3. В анчоусах вы также найдёте кальций, железо, магний, калий, витамины группы В и множество других витаминов и минералов.

Между тем диетолог рекомендует избегать рыбы с высоким содержанием ртути и других загрязняющих веществ: королевская макрель, марлин, атлантический большеголов, акула, рыба-меч.

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