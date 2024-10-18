Шер кардинально сменила имидж, избавившись от тёмного цвета волос

Певица экспериментирует со своим образом. Шер точно знает, как удивить поклонников. На днях 78-летняя звезда появилась на публике с обновлённой причёской и цветом волос. Певица избавилась от своих уже фирменных тёмных прядей, став блондинкой.

Певица Шер Фото: Theo Wargo/Getty Images

Поклонники Шер пришли от её нового имиджа в восторг. Они отметили, что светлый оттенок шевелюры выигрышно подчёркивает глаза певицы и делает её кожу словно сияющей изнутри.

«Я думаю, Шер сделала самое правильное модное решение», «Вау, я и представить себе не могла её в роли блондинки», «Как всегда шикарна», «Очень идёт новый цвет», «Шер просто великолепно выглядит, светлые волосы здорово освежили её образ», — пишут пользователи Сети.

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