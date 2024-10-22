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С начала года спрос на товары для квадроберов вырос на 4800%

С начала года спрос на товары для квадроберов вырос на 4800%
Квадроберы
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Первые товары для данного хобби стали появляться на маркетплейсах в январе 2022-го. Согласно данным, с начала 2024 года спрос на амуницию для квадробики вырос на 4800%. Статистика показывает, что мощный всплеск интереса к направлению среди детей и подростков стал явно заметен в середине 2023-го.

На сегодняшний день на маркетплейсе представлено почти 15 тысяч товаров, в описании которых упоминается квадробика. Наиболее популярными среди покупателей являются маски и хвосты, перчатки-митенки, полноценные наборы для перевоплощений и даже специальный парфюм.

Более того, в последнее время пользователи маркетплейсов стали всё чаще искать корм для квадроберов, однако подобные товары на площадках отсутствуют. Это связано с тем, что для продажи специальной пищевой продукции продавец обязан иметь соответствующие документы и не использовать надписи на упаковке, которые вводили бы потребителей в заблуждение.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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