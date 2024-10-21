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Толстый кот Крошик из Перми сбросил почти 3 кг: фото

Толстый кот Крошик из Перми сбросил почти 3 кг: фото
Кот Крошик
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Упитанный усатый делает серьёзные успехи. Пермский кот Крошик продолжает худеть. За семь недель ему удалось сбросить почти 3 кг. Волонтёры, которые заботятся о животном, отмечают, что это большой прогресс. На данный момент вес кота составляет 14,2 кг.

Кот Крошик

Кот Крошик

Фото: t.me/rehabDogPerm

Ежедневно Крошик занимается на специальных тренажёрах, ходит на массаж и ест диетический корм по расписанию. По словам сотрудников ветклиники, где сейчас живёт усатый, с каждым скинутым килограммом он становится всё более ласковым.

Крошик уже вполне уверенно ходит, а иногда удивляет куда более неожиданными трюками. Так, например, недавно кот умудрился самостоятельно запрыгнуть на небольшой пуф. В это трудно поверить, если учитывать, что всего месяц назад животное не могло даже стоять на лапках из-за лишнего веса.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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