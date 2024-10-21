Алессандра Амбросио продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Супермодель поделилась солнечными снимками. Алессандра Амбросио родилась и выросла в Бразилии, поэтому бо́льшую часть свободного от работы времени она старается проводить именно там. Звезда не упускает возможности позагорать и поплавать в океане.

Алессандра Амбросио Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

Алессандра опубликовала фотографии, сделанные во время очередного пляжного отдыха. К слову, в этот раз манекенщица позировала перед камерой в лиловом бикини собственного бренда. Амбросио основала его вместе со своей сестрой. Модель дополнила образ золотыми украшениями, которые идеально подчеркнули её бронзовый загар.

Алессандра неоднократно рассказывала, что именно качественный отдых и солнечные ванны являются секретами её красоты. Главное правило – не забывать использовать SPF, чтобы избежать преждевременного старения и негативных последствий для здоровья кожи.

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