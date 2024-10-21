Сэм Корлетт показал, как выглядит после похудения на 26 кг ради роли

Актёр поразил переменами во внешности. Сэм Корлетт исполнил главную роль в фильме «Он не тяжёлый». Ради работы над проектом артисту пришлось сильно похудеть. В общей сложности Сэм сбросил 26 кг. Фотографии в новом образе он опубликовал у себя в блоге.

Сэм Корлетт Фото: Из личного архива Сэма Корлетта

Я похудел с 92 до 66 кг для этого фильма. Я заметил, что новая физическая форма положительно влияет на ясность моего ума. Она позволила мне целиком погрузиться в эмоции моего персонажа Макса, — поделился Корлетт.

Актёр всегда отличался развитой мускулатурой, поэтому для поклонников его преображение стало настоящим шоком. Некоторые даже сильно обеспокоились за здоровье Сэма, однако он отметил, что худел под присмотром команды опытных врачей.

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