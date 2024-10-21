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Ленни Кравиц прыгнул в толпу на концерте и продемонстрировал рельефные мышцы

Ленни Кравиц прыгнул в толпу на концерте и продемонстрировал рельефные мышцы
Ленни Кравиц
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Музыкант устроил фееричное шоу в Лас-Вегасе. 20 октября в Штатах прошёл грандиозный концерт Ленни Кравица. Артист собрал целый зал поклонников, а в самый разгар шоу умудрился прыгнуть в толпу – вот что бывает, когда на сцену выходит настоящая легенда рока.

Ленни Кравиц

Ленни Кравиц

Фото: Кадр из видео

60-летний артист выступил перед публикой в джинсах и кожаном жилете. Наряд подтвердил слова Ленни, что он регулярно занимается в тренажёрном зале. Благодаря усиленным занятиям спортом Кравиц может похвастаться рельефной мускулатурой и даже, как показала практика, позволить себе выполнять на концертах опасные трюки вроде прыжков в толпу.

Я тренируюсь пять дней в неделю, поднимаю тяжести, делаю кардио, хорошо питаюсь, стараюсь хорошо отдыхать, когда могу. Это просто часть моей жизни, — рассказал музыкант.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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