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В Роспотребнадзоре назвали топ-5 продуктов с витамином С

В Роспотребнадзоре назвали топ-5 продуктов с витамином С
Топ-5 продуктов с витамином С
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Витамин С — сильнейший иммуностимулятор и природный антиоксидант — поступает в организм только с пищей. Чтобы компенсировать суточную потребность в нутриенте, специалисты Роспотребнадзора призывают включать в свой рацион ряд продуктов.

Топ-5 продуктов с витамином С:

  1. Свежий шиповник. В 100 г этого продукта содержится 650 мг витамина С, что составляет 929% от суточной нормы. Он также богат витаминами группы В, РР, Е, А, а ещё — различными минералами и кислотами.
  2. Облепиха. В 100 г ягод — 200 мг витамина С (286% суточной нормы). Облепиха также богата витаминами A и E, которые полезны для зрения и укрепления сосудов, а также серотонином, способствующим хорошему настроению.
  3. Болгарский перец. Содержит такое же количество аскорбиновой кислоты, как и облепиха. В овоще есть витамины группы В, полезные для поддержания работы нервной системы, выработки эритроцитов, синтеза гемоглобина. Красный перец, в частности, богат сильным антиоксидантом ликопином и каротиноидами, которые благотворно влияют на здоровье глаз.
  4. Чёрная смородина. Эти сладкие ягоды богаты витаминами В, РР, Е, А. Также в них содержатся пектиновые и дубильные вещества, фосфорная кислота, эфирные масла, калий, кальций, кремний, натрий, фосфор и железо.
  5. Киви. В 100 г плода — 180 мг витамина С (это 257% суточной нормы). Фрукт также является источником витаминов А, Е, К, клетчатки и таких минералов, как кальций, цинк, магний. Киви, помимо укрепления иммунитета, поддерживает пищеварительную систему, полезен для здоровья сердца и защищает от болезней глаз.
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