Рианна поразила поклонников стильным выходом в дерзком комбинезоне

Певица посетила Неделю моды в Шанхае. Рианна стала почётной гостьей мероприятия «Город гениев», который организовал итальянский бренд Moncler. Певица выбрала для выхода в свет дерзкий комбинезон красного цвета.

Рианна Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Звезда дополнила образ «шалью» в тон, а также тёмными очками в футуристичном стиле. Сделать лук ещё более ярким Рианне удалось с помощью алой помады. Это один из немногих за последнее время выходов певицы на ковровую дорожку.

Сейчас Рианна сосредоточена на воспитании двоих детей и ведении собственного бизнеса. Она занимается выпуском своего бренда косметики. Звезда рассказывала, что появление малышей внесло свои коррективы в её образ жизни и стиль. Теперь артистка чаще всего носит удобные и тянущиеся вещи, которые позволят без лишних усилий заботиться о детях.

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