Редкий выход: Николас Кейдж пришёл на кинофестиваль с супругой

Актёр и его избранница побывали на кинофестивале в Ньюпорт-Бич. Николас Кейдж в последнее время не так часто появляется на ковровых дорожках, а увидеть его позирующим вместе с супругой и вовсе практически невозможно. Выход Кейджа и Рико Сибата на ковровую дорожку произвёл настоящий фурор.

Рико Сибата и Николас Кейдж Фото: Jerod Harris/Getty Images

Артист пришёл на мероприятие в классическом костюме и рубашке в цветочек, а его супруга выбрала для выхода в свет бархатный лонгслив, классическую юбку и аксессуары от Chanel. Идеальные парные наряды!

Кейдж и Сибата вместе с 2019 года. Они познакомились, когда Николас прилетел на съёмки фильма в Токио. Предложение своей возлюбленной актёр сделал в самый разгар пандемии – он позвонил Рико по видеосвязи и попросил стать его женой.

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