Доктор назвала 10 признаков низкого уровня тестостерона у мужчин

Врач общей практики Сабах Салман рассказала, что с возрастом у мужчин снижается уровень некоторых гормонов, что может повлиять на их психическое, физическое и сексуальное здоровье.
Симптомы менопаузы и низкого уровня тестостерона в некоторой степени совпадают — перепады настроения, трудности со сном и изменения формы тела.
Между тем Национальная служба здравоохранения Великобритании не рекомендует использовать термин «мужская менопауза». Эксперты отмечают, что этот термин бесполезен и вводит в заблуждение, поскольку он ложно предполагает, что симптомы являются результатом внезапного падения уровня тестостерона в среднем возрасте. С 30 до 40 лет уровень гормона у мужчин снижается примерно на 1% каждый год.
Сабах Салман перечислила общие признаки низкого тестостерона:
- перепады настроения и раздражительность;
- депрессия;
- потеря мышечной массы;
- снижение выносливости при физических нагрузках;
- перераспределение жира, например, появление большого живота или «мужской груди» (гинекомастия);
- недостаток энтузиазма или энергии;
- трудности со сном (бессонница) или повышенная утомляемость;
- плохая концентрация и кратковременная память;
- потеря полового влечения;
- эректильная дисфункция.
При появлении этих признаков нужно обратиться к врачу.
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