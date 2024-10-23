Доктор назвала 10 признаков низкого уровня тестостерона у мужчин

Врач общей практики Сабах Салман рассказала, что с возрастом у мужчин снижается уровень некоторых гормонов, что может повлиять на их психическое, физическое и сексуальное здоровье.

Симптомы менопаузы и низкого уровня тестостерона в некоторой степени совпадают — перепады настроения, трудности со сном и изменения формы тела.

Между тем Национальная служба здравоохранения Великобритании не рекомендует использовать термин «мужская менопауза». Эксперты отмечают, что этот термин бесполезен и вводит в заблуждение, поскольку он ложно предполагает, что симптомы являются результатом внезапного падения уровня тестостерона в среднем возрасте. С 30 до 40 лет уровень гормона у мужчин снижается примерно на 1% каждый год.

Сабах Салман перечислила общие признаки низкого тестостерона:

перепады настроения и раздражительность; депрессия; потеря мышечной массы; снижение выносливости при физических нагрузках; перераспределение жира, например, появление большого живота или «мужской груди» (гинекомастия); недостаток энтузиазма или энергии; трудности со сном (бессонница) или повышенная утомляемость; плохая концентрация и кратковременная память; потеря полового влечения; эректильная дисфункция.

При появлении этих признаков нужно обратиться к врачу.

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