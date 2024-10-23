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Доктор назвала 10 признаков низкого уровня тестостерона у мужчин

Доктор назвала 10 признаков низкого уровня тестостерона у мужчин
10 признаков низкого уровня тестостерона у мужчин
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Врач общей практики Сабах Салман рассказала, что с возрастом у мужчин снижается уровень некоторых гормонов, что может повлиять на их психическое, физическое и сексуальное здоровье.

Симптомы менопаузы и низкого уровня тестостерона в некоторой степени совпадают — перепады настроения, трудности со сном и изменения формы тела.

Между тем Национальная служба здравоохранения Великобритании не рекомендует использовать термин «мужская менопауза». Эксперты отмечают, что этот термин бесполезен и вводит в заблуждение, поскольку он ложно предполагает, что симптомы являются результатом внезапного падения уровня тестостерона в среднем возрасте. С 30 до 40 лет уровень гормона у мужчин снижается примерно на 1% каждый год.

Сабах Салман перечислила общие признаки низкого тестостерона:

  1. перепады настроения и раздражительность;
  2. депрессия;
  3. потеря мышечной массы;
  4. снижение выносливости при физических нагрузках;
  5. перераспределение жира, например, появление большого живота или «мужской груди» (гинекомастия);
  6. недостаток энтузиазма или энергии;
  7. трудности со сном (бессонница) или повышенная утомляемость;
  8. плохая концентрация и кратковременная память;
  9. потеря полового влечения;
  10. эректильная дисфункция.

При появлении этих признаков нужно обратиться к врачу.

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