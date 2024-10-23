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Россиянка вошла в ТОП-25 самых красивых женщин планеты

Россиянка вошла в ТОП-25 самых красивых женщин планеты
Лидия Смирнова
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Жительница Иванова представила нашу страну на международном конкурсе Woman Of the Universe, который прошёл в Стамбуле. Лидия Смирнова вошла в ТОП-25 самых красивых женщин мира. До этого она завоевала титул «4-я Вице-Миссис Россия Европа» и стала финалисткой конкурса «Миссис Россия 2024».

В рамках самопрезентации на Woman Of the Universe Лидия выступила с докладом о защите животных, а также поделилась впечатлениями от Стамбула. Все участницы конкурса выходили на сцену в национальных костюмах своих стран.

Лидия Смирнова работает стоматологом, а также управляет собственной клиникой в родном городе. У красавицы есть двое сыновей, которым она старается показать пример того, что женщины могут всё.

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