Россиянка вошла в ТОП-25 самых красивых женщин планеты

Жительница Иванова представила нашу страну на международном конкурсе Woman Of the Universe, который прошёл в Стамбуле. Лидия Смирнова вошла в ТОП-25 самых красивых женщин мира. До этого она завоевала титул «4-я Вице-Миссис Россия Европа» и стала финалисткой конкурса «Миссис Россия 2024».

В рамках самопрезентации на Woman Of the Universe Лидия выступила с докладом о защите животных, а также поделилась впечатлениями от Стамбула. Все участницы конкурса выходили на сцену в национальных костюмах своих стран.

Лидия Смирнова работает стоматологом, а также управляет собственной клиникой в родном городе. У красавицы есть двое сыновей, которым она старается показать пример того, что женщины могут всё.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.