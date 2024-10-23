«Нестареющая» Вера Вонг напугала поклонников сильной худобой

Дизайнер посетила ежегодный гала-вечер международного некоммерческого центра донорства костного мозга. Вера Вонг стала почётной гостьей благотворительного мероприятия, прошедшего в Нью-Йорке. В последнее время она не так часто появляется на публике, поэтому поклонники звезды сразу же обратили внимание на сильные перемены в её внешности.

Вера Вонг Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

«Нестареющая» Вонг позировала перед фотографами в длинном платье, расшитом многочисленными пайетками. Наряд подчеркнул и без того худые руки и ключицы 75-летнего дизайнера. Поклонники Веры выразили в социальных сетях опасение в том, что она перестаралась с похудением.

«Неужели это Вера Вонг? Раньше мне казалось, что она правда не стареет», «Какая худенькая», «Конечно, она всегда была стройной, но теперь её худоба выглядит слишком болезненной», «Я надеюсь, что дело просто в диете или в неудачном ракурсе», — пишут встревоженные пользователи под свежими фотографиями дизайнера.

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