Дженнифер Энистон восхитила поклонников идеальной фигурой в боди

Актриса продемонстрировала результат работы над собой. Дженнифер Энистон много лет ведёт активный образ жизни и регулярно занимается спортом. Звезду «Друзей» называют примером того, что в любом возрасте можно выглядеть сногсшибательно. Новые кадры с Энистон стали тому доказательством.

Актриса приняла участие в съёмке для бренда спортивной одежды. Она позировала перед камерами в чёрном боди, которое выигрышно подчеркнуло её и без того идеальную фигуру.

Дженнифер Энистон Фото: pvolve.com

Поклонники звезды признались, что с каждой новой фотосессией вдохновляются ею всё сильнее. Некоторые даже заверили, что в своё время пошли в зал, глядя на то, насколько стройной и подтянутой выглядит Энистон.

«Идеальна!», «Я отказываюсь верить в то, что ей 55», «Именно так я хочу выглядеть после 50», «Дженнифер невероятная красавица. Пример для всех нас», — пишут восхищённые фанаты актрисы.

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