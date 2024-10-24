Раскрыта ошеломительная стоимость дома в Майами, который купили Дэвид и Виктория Бекхэм

Супруги могут позволить себе всё. Недавно Дэвид и Виктория Бекхэм стали счастливыми обладателями роскошного особняка в Майами. Западные источники выяснили, какую сумму они потратили на дом. Пара была готова заплатить любые деньги для того, чтобы купить его.

Журналистам удалось узнать, что Бекхэмы заплатили за недвижимость 55,6 млн фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет порядка 7 млрд рублей. Более того, за дом Дэвид и Виктория рассчитались наличными. Известно, что в распоряжении супругов есть девять спален, огромный бассейн и собственный кинозал.

По словам источников, близких к семье Бекхэм, супруги буквально влюбились в свой новый дом и стремятся проводить там как можно больше времени. Это не единственная недвижимость пары в Майами – несколько лет назад Дэвид приобрёл в городе квартиру.

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