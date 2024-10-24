Меню на саммите БРИКС в Казани: вот чем кормят президентов и гостей

Стало известно, что едят на саммите БРИКС — в социальные сети просочилось меню. Саммит глав государств БРИКС проходит в Казани.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белёва оценила такое меню.

Фото: t.me/boris_rozhin

Татарская лепёшка «Кыстыбый с картофелем». Блюдо богато углеводами и клетчаткой благодаря картофелю. Тесто для лепёшки обычно делают из пшеничной муки, которая содержит глютен и может быть вредна для людей с целиакией, или непереносимостью глютена.

В зависимости от начинки и теста в блюде может содержаться разное количество витаминов группы B, витаминов C, E, а также калий, магний и другие полезные минералы.

Пельмени с осетриной. Благодаря осетрине блюдо содержит высококачественный белок и омега-3 жирные кислоты, а также витамин D, кальций и фосфор, говорит Эльвира Белёва.

Однако сами пельмени могут быть достаточно калорийными из-за теста и способа приготовления (если они жареные).

Вареники с грибами. Грибы являются хорошим источником белка и клетчатки. Однако при проблемах с ЖКТ употребление блюда лучше ограничить.

Шербет из лайма. Цитрусовые фрукты полезны за счёт содержания витамина С и антиоксидантов. Однако такое блюдо может содержать большое количество калорий.

Судак запечённый с овощами. Это одно из наиболее полезных блюд в списке, говорит Эльвира Белёва. Рыба и овощи богаты белком, витаминами, минералами и клетчаткой, а способ приготовления минимизирует добавление лишних жиров.

Голень ягнёнка томлёная с овощами. Мясо ягнёнка является источником насыщенных жиров и холестерина, но также содержит белок и железо.

Овощная лазанья. Хороший выбор для получения клетчатки и различных микроэлементов.

Яблочный пирог с ванильным мороженым. Такой десерт может быть источником клетчатки благодаря содержанию яблок. Ванильное мороженое привносит кальций и белок, однако пирог содержит высокий уровень сахара и жиров.

Шоколадный торт. Он также содержит большое количество сахара и жиров, в том числе насыщенных. Между тем в шоколаде есть антиоксиданты (например, флавоноиды), которые могут оказывать положительное действие на сердечно-сосудистую систему.

Но эта польза может перекрываться высоким содержанием калорий и сахара.

Меню саммита БРИКС демонстрирует разнообразие блюд, которые отражают как традиционные кулинарные предпочтения, так и современные тенденции в питании. Несмотря на наличие некоторых калорийных и сладких блюд, большинство представленных позиций могут быть частью сбалансированного рациона при условии умеренного потребления.

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