В ближайшие дни в России ожидаются морозы до -28 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании на севере Урала, в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни. По его словам, температуры могут достигать минус 20-28 градусов по Цельсию, пишет ТАСС.

Согласно прогнозу, по 27 октября на Урале, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, ночные температуры будут на 6-9 градусов ниже нормы. Столбики термометров опустятся до -20…-22 градусов.

В Сибирском федеральном округе, в частности в Туруханском, Таймырском и Эвенкийских районах, ночные температуры могут упасть до -21…-27 градусов Цельсия. На Дальнем Востоке, включая Магаданскую область, Чукотку и Камчатку, ожидаются более сильные морозы — до -24…-28 градусов.

Также Роман Вильфанд сообщил о вероятности метелей и усиления ветра до 22 метров в секунду в Красноярском крае. В южных районах региона ожидаются сильные снегопады и гололедица.

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