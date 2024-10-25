Альпинистка Алина Пекова рассказала, сколько кг сбросила при восхождении на восьмитысячник

Спортсменка призналась, что каждое восхождение серьёзно влияет на здоровье. Недавно Алина Пекова вернулась из экспедиции в Гималаях — она покорила восьмитысячник Шишабангма и стала первой россиянкой, поднявшейся на все высочайшие горы мира.

Альпинистка рассказала, что на восстановление после восхождения уйдёт время. По словам спортсменки, горы забирают много сил и энергии. Алина сильно похудела и сейчас сосредоточена на своём здоровье.

Мне до сих пор нужно восстановиться. Я потеряла семь-восемь кг после одной из экспедиций. Эти скачки в весе, на мой взгляд, для организма пользы не приносят. Проходится задумываться, восстановилась ли я перед следующим восхождением, — поделилась Пекова.

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