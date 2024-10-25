Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Альпинистка Алина Пекова рассказала, сколько кг сбросила при восхождении на восьмитысячник

Альпинистка Алина Пекова рассказала, сколько кг сбросила при восхождении на восьмитысячник
Алина Пекова
Аудио-версия:
Комментарии

Спортсменка призналась, что каждое восхождение серьёзно влияет на здоровье. Недавно Алина Пекова вернулась из экспедиции в Гималаях — она покорила восьмитысячник Шишабангма и стала первой россиянкой, поднявшейся на все высочайшие горы мира.

Альпинистка рассказала, что на восстановление после восхождения уйдёт время. По словам спортсменки, горы забирают много сил и энергии. Алина сильно похудела и сейчас сосредоточена на своём здоровье.

Мне до сих пор нужно восстановиться. Я потеряла семь-восемь кг после одной из экспедиций. Эти скачки в весе, на мой взгляд, для организма пользы не приносят. Проходится задумываться, восстановилась ли я перед следующим восхождением, — поделилась Пекова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Альпинистка Алина Пекова покорила гору Шишабангма в Гималаях
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android