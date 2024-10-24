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Названа самая популярная одежда и обувь в мире

Названа самая популярная одежда и обувь в мире
Балетки Alaïa
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Согласно исследованию аналитической платформы Lyst, наиболее популярным брендом одежды и обуви на данный момент является Miu Miu. В пятёрке лучших также оказались Loewe, Prada, Saint Laurent, Alaia и Bottega Veneta.

За указанный период покупатели из разных стран приобретали чаще всего сетчатые балетки бренда Alaïa. Серебро досталось сумке Brooklyn бренда Coach, а почётная бронза — кроссовкам Speedcat OG от Puma. В топ также вошли некоторые вещи марки Miu Miu.

Рейтинг самой популярной одежды и обуви составляется на основании поведения покупателей, статистики продаж, а также на основании упоминания конкретной вещи в социальных сетях. Чаще всего на топ влияют инфлюенсеры и звёзды, которые вдохновляют поклонников на модные эксперименты.

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