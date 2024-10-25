Петербургские пожарные снялись для «горячего» календаря на 2025 год

Все вырученные от его продажи средства пойдут на помощь детям. Пожарные из Санкт-Петербурга приняли участие в съёмке для благотворительного календаря. Второй год подряд храбрецы участвуют в фотосессии, чтобы помочь малышам с диагнозом ДЦП, находящимся под крылом фонда «Центр реабилитации ребёнка».

Календарь с петербургскими пожарными Фото: child-rehab.org

Календарь с участием пожарных Санкт-Петербурга мы выпускаем второй год подряд. В прошлом году проект собрал почти 2 млн рублей на помощь подопечным нашего фонда. Благодаря этому они смогли сделать шаг на пути к самостоятельной жизни, — рассказали в фонде.

Ради съёмки для календаря пожарные открывали для себя новые занятия и доказывали, что любая цель может покориться тому, кто готов идти к ней, не обращая внимания ни на какие препятствия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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