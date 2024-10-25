Модная сладость: дубайский шоколад стал популярнее цветов в России

Дубайский шоколад пользуется популярностью среди россиян: его ищут почти в полтора раза, чем цветы. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков Flowwow, в категории кондитерских изделий наблюдается аналогичная тенденция: на два запроса о покупке дубайского шоколада приходится один запрос о бенто-торте и полтора — о клубнике в шоколаде. При этом 66% покупок в сегменте «шоколад ручной работы» составляют именно дубайские десерты.

Рост интереса к этому продукту связан не только с его популярностью, но и с ценой, которая в среднем составляет около 1 800 рублей. Для сравнения, средняя цена букета цветов достигает 3 500 рублей, а клубники в шоколаде — 2 100 рублей.

По данным специалистов, устойчивый интерес к дубайскому шоколаду наблюдается с начала августа, а с октября продажи стабильно превышают 100 плиток в неделю. Оборот одного из ведущих продавцов уже превысил 200 тысяч рублей, рассказал директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин.

Популярнее всего дубайский шоколад среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарского края и Татарстана.

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