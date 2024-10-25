Яркое завершение сезона уличных забегов: 27 октября в Москве пройдёт Крылатский трейл

Участников забега ждут настоящие «тропы впечатлений» с разнообразным ландшафтом. 27 октября сотни атлетов выйдут на старт Крылатского трейла, который пройдёт на территории московского парка «Крылатские холмы». Попробовать свои силы смогут как начинающие атлеты на дистанции 4 км, так и уже опытные бегуны – для них организаторы подготовили трейл на 8 км.

Дистанции небольшие, а значит будут комфортны даже для тех, кто решил попробовать себя в трейлраннинге впервые. Однако участники всё равно могут прочувствовать специфику бега по пересеченной местности, понять, что такое набор высоты и крутые спуски, – рассказал директор Крылатского трейла и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

На финише каждый участник забега получит памятный значок. Победителями станут три мужчины и три женщины, показавшие лучший результат. Лидеров наградят кубками, денежными призами и другими подарками. Заявки на участие в трейлраннинге уже не принимаются, однако провести насыщенные выходные на свежем воздухе можно будет в качестве болельщика.

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