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Хейли Бибер показала, как выглядит её фигура спустя два месяца после родов

Хейли Бибер показала, как выглядит её фигура спустя два месяца после родов
Хейли Бибер
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Модель постепенно возвращается к привычной форме. Два месяца назад Хейли Бибер впервые стала мамой. После рождения сына она не так часто появляется на публике и редко выкладывает снимки в полный рост. Хейли стремится как можно скорее сбросить набранные за время беременности килограммы.

Своими успехами 27-летняя манекенщица поделилась в социальных сетях. Хейли показала, как выглядит её фигура спустя два месяца после родов. Звезда опубликовала фото в коротком топе, обнажающем живот, и шортах.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Спокойной ночи, — подписала кадр Бибер.

Хейли отказалась от макияжа и фильтров, отдавая предпочтение натуральности. Модель рассказывала, что сейчас её приоритетом является именно здоровье. Она не мучает себя жёсткими диетами и не пытается создать идеальную картинку материнства.

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