С 6 по 11 ноября в Москве состоится Кубок России по фитнес-аэробике

На соревнованиях выступят лучшие команды страны. C 6 по 11 ноября в комплексе «Волейбольная арена «Динамо» пройдёт самое масштабное и зрелищное событие года в российской фитнес-аэробике – Кубок России – 2024. Состязания объединят больше 3500 взрослых и юных спортсменов из 35 регионов страны.

Соревнования включают пять аккредитованных дисциплин: аэробика, аэробика пять человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Призовой фонд состязания для профессионалов составляет 1 800 000 рублей. Победители Кубка России получат путёвку на Международный турнир по фитнес-аэробике в Москве, который запланирован на декабрь 2024 года.

Соревнования ФФАР Фото: Пресс-служба ФФАР

С 7 по 10 ноября состоится фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества, в рамках которого зрители познакомятся с новыми дисциплинами фитнес-аэробики. В программе силовая аэробика соло, в дуэте и малой группе, степ-аэробика в дуэте, малой и большой группе, танцевальная аэробика в большой группе, хип-хоп в дуэте, малой и большой группе, хип-хоп-баттл, фитнес-мастер и фитнес-трофи.

Кроме того, все желающие смогут стать частью спорта. Титулованные спортсмены проведут открытые мастер-классы и помогут новичкам сделать первые шаги в фитнесе.

Посетить соревнования и фестиваль на «Волейбольной арене «Динамо» смогут все желающие. Билеты можно приобрести на сайте Волейбольной арены «Динамо». Кроме того, в социальных сетях ФФАР будет запущена прямая трансляция соревнований.

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