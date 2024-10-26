Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Симона Байлз в полупрозрачном платье произвела фурор на ковровой дорожке

Симона Байлз в полупрозрачном платье произвела фурор на ковровой дорожке
Симона Байлз
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка посетила премьеру картины о себе. Симона Байлз прошлась по ковровой дорожке в честь выхода документального фильма «Симона Байлз: восстание. Часть 2». Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе и собрало множество звёздных гостей.

Симона Байлз

Симона Байлз

Фото: Charley Gallay/Getty Images

Симона позировала перед фотографами в роскошном платье с расшитым цветами корсетом и юбкой из тонкой сетки. Автором образа гимнастки стали дизайнеры бренда Galia Lahav. Полупрозрачный низ сделал наряд Байлз воздушным и элегантным.

Кроме того, Симона решилась на необычный эксперимент с имиджем и осветлила несколько прядей волос. Благодаря этому её образ стал куда более мягким и утончённым. Главными аксессуарами гимнастки стали лучезарная улыбка и несколько серебряных украшений.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
«Нестареющая» Вера Вонг напугала поклонников сильной худобой
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android