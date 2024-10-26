Симона Байлз в полупрозрачном платье произвела фурор на ковровой дорожке

Олимпийская чемпионка посетила премьеру картины о себе. Симона Байлз прошлась по ковровой дорожке в честь выхода документального фильма «Симона Байлз: восстание. Часть 2». Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе и собрало множество звёздных гостей.

Симона Байлз Фото: Charley Gallay/Getty Images

Симона позировала перед фотографами в роскошном платье с расшитым цветами корсетом и юбкой из тонкой сетки. Автором образа гимнастки стали дизайнеры бренда Galia Lahav. Полупрозрачный низ сделал наряд Байлз воздушным и элегантным.

Кроме того, Симона решилась на необычный эксперимент с имиджем и осветлила несколько прядей волос. Благодаря этому её образ стал куда более мягким и утончённым. Главными аксессуарами гимнастки стали лучезарная улыбка и несколько серебряных украшений.

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