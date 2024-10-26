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Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Синди Кроуфорд
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Модель наслаждается жизнью. Синди Кроуфорд, кажется, даже не в курсе, что такое осень. Манекенщица проводит время на солнечном побережье и делится яркими кадрами. Новая фотография Синди восхитила её поклонников.

Кроуфорд примерила слитный купальник лилового цвета, который идеально подчеркнул её осиную талию. Трудно поверить, что стройной красавице на снимке 58 лет – манекенщица всегда была обладательницей утончённых форм, а с возрастом ей удалось сохранить стройность и шарм.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Фото: Из личного архива Синди Кроуфорд

«Само совершенство», «Синди мой пример», «Нереальная красотка», «Просто шикарная. Мне всегда она нравилась», «Что нужно делать, чтобы в 58 выглядеть настолько безупречно», «С такой фигурой можно позволить себе всё», — пишут подписчики под публикацией Кроуфорд.

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