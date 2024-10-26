Сможет каждый: как приготовить любимый куриный суп королевы Камиллы

Рецепт блюда опубликован в кулинарной книге королевской семьи. Королева Камилла всегда любила супы, а за годы в Букингемском дворце её главным фаворитом стал куриный суп, приготовленный по особым правилам. Повторить его у себя дома может каждый.
Рецепт любимого супа королевы Камиллы
Ингредиенты:
- 2 отварных куриных бедра, нарезанных кубиком;
- 1 средняя картофелина;
- 1 крупная морковь;
- 1 большой стебель сельдерея;
- 1 маленький кочан савойской капусты;
- 1 ст. л. свежего лимонного сока (из 1 лимона);
- ½ ч.л. соли;
- ½ ч.л. чёрного молотого перца;
- cыр пармезан и зелень (для подачи).
Приготовление:
1. Доведите куриный бульон до кипения в большой кастрюле. Варите около 20 минут, а потом добавьте нарезанный картофель. Добавьте курицу, морковь и сельдерей, нарезанные кубиками. Варите около 8 минут, пока овощи не станут мягкими. Закиньте в суп нашинкованную капусту и готовьте ещё несколько минут.
2. Снимите кастрюлю с огня, добавьте лимонный сок, соль и перец. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте пармезаном и зеленью.
Можно подавать к столу!
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