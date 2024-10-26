Сможет каждый: как приготовить любимый куриный суп королевы Камиллы

Рецепт блюда опубликован в кулинарной книге королевской семьи. Королева Камилла всегда любила супы, а за годы в Букингемском дворце её главным фаворитом стал куриный суп, приготовленный по особым правилам. Повторить его у себя дома может каждый.

Рецепт любимого супа королевы Камиллы

Ингредиенты:

2 отварных куриных бедра, нарезанных кубиком;

1 средняя картофелина;

1 крупная морковь;

1 большой стебель сельдерея;

1 маленький кочан савойской капусты;

1 ст. л. свежего лимонного сока (из 1 лимона);

½ ч.л. соли;

½ ч.л. чёрного молотого перца;

cыр пармезан и зелень (для подачи).

Приготовление:

1. Доведите куриный бульон до кипения в большой кастрюле. Варите около 20 минут, а потом добавьте нарезанный картофель. Добавьте курицу, морковь и сельдерей, нарезанные кубиками. Варите около 8 минут, пока овощи не станут мягкими. Закиньте в суп нашинкованную капусту и готовьте ещё несколько минут.

2. Снимите кастрюлю с огня, добавьте лимонный сок, соль и перец. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте пармезаном и зеленью.

Можно подавать к столу!

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