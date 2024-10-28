Действительно ли женщинам нужно больше сна, чем мужчинам? Вот что говорят сомнологи

Хотя для большинства взрослых людей рекомендуемая продолжительность сна составляет от семи до девяти часов, женщинам может потребоваться даже больше времени для отдыха, чем мужчинам. Об этом сообщил представитель Американской академии медицины сна Кин М. Юэнь.

По его словам, среднестатистическая взрослая женщина спит 7,5-8 часов в сутки, в то время как мужчина — 7-7,5 часа.

Как отмечает Мишель Дреруп, директор отделения поведенческой медицины сна в Центре расстройств сна клиники Кливленда, гормональные изменения во время беременности или менопаузы могут ухудшить качество сна у женщин. Беременность связана с гормональными колебаниями на протяжении трёх триместров, что может привести к усталости, сонливости и частым позывам к мочеиспусканию ночью.

Пременопауза и менопауза также приводят к значительным гормональным колебаниям, которые часто вызывают такие симптомы, как приливы и ночная потливость, что может нарушать сон.

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