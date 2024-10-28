Эксперт назвал лучший продукт для восполнения дефицита витамина D

Эксперт по птицеводству Майк Персия рекомендует использовать яйца в качестве дополнительного источника витамина D. Его исследования подтвердили целесообразность добавления этого нутриента в корм для кур, что позволяет птицам обогащать яичные желтки этим важным витамином.

Птицеводы уже добавляют в рацион кур-несушек витамин D, чтобы помочь им регулировать метаболизм кальция для здоровья скелета и производства яичной скорлупы.

По его словам, два яйца уже обеспечивают 22% рекомендуемой суточной нормы витамина D. Если ввести в рацион кур дополнительный источник этого питательного вещества, это позволит получать яйца с повышенным содержанием витамина.

Известно, что дефицит «солнечного» нутриента может привести к проблемам с развитием и здоровьем костей, а также к мышечной слабости, утомляемости и депрессии.

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