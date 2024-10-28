В России началась шестидневная рабочая неделя

Всё из-за переноса одного праздничного дня на май. Новая рабочая неделя будет длинной. Выходной 2 ноября сместили на 30 апреля, благодаря чему майские праздники в 2025 году окажутся более продолжительными.

На этой неделе работать предстоит шесть дней – с 28 октября по 2 ноября включительно. После этого россиян ждёт два выходных – 3 и 4 ноября, а затем – четырёхдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября. Неделя с 11 ноября пройдёт без изменений.

В Государственной Думе призвали сократить рабочий день 2 ноября на несколько часов. Решение о точной продолжительности субботнего графика остаётся за работодателями. С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов.

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