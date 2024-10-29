Исландия полностью перешла на четырёхдневную рабочую неделю

Власти страны уверены, что теперь ВВП будет стремительно расти. Исландские компании завершили переход на четырёхдневную рабочую неделю. При этом работодателям удалось сделать это без необходимости уменьшать заработную плату.

С 2020 по 2021 год в Исландии проводился пилотный проект, в рамках которого около половины населения государства перешло на рабочую неделю продолжительностью до 35-36 часов. Согласно результатам эксперимента, производительность сотрудников выросла, а безработица достигла минимальных показателей среди европейских стран.

Кроме того, за 2023 год ВВП Исландии вырос на целых 5%. Эксперты связывают это именно с решением перевести компании на четырёхдневную рабочую неделю.

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