Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Исландия полностью перешла на четырёхдневную рабочую неделю

Исландия полностью перешла на четырёхдневную рабочую неделю
Исландия
Аудио-версия:
Комментарии

Власти страны уверены, что теперь ВВП будет стремительно расти. Исландские компании завершили переход на четырёхдневную рабочую неделю. При этом работодателям удалось сделать это без необходимости уменьшать заработную плату.

С 2020 по 2021 год в Исландии проводился пилотный проект, в рамках которого около половины населения государства перешло на рабочую неделю продолжительностью до 35-36 часов. Согласно результатам эксперимента, производительность сотрудников выросла, а безработица достигла минимальных показателей среди европейских стран.

Кроме того, за 2023 год ВВП Исландии вырос на целых 5%. Эксперты связывают это именно с решением перевести компании на четырёхдневную рабочую неделю.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Баланс на одной ноге: учёные разработали новый тест для оценки возрастных изменений
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android