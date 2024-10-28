Синоптик Тишковец: на Москву обрушатся мощные ливни вперемешку с мокрым снегом

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о сложных погодных условий, которые ожидаются на этой неделе. В соцсетях он сообщил, что на Русскую равнину обрушатся «камни» с неба.

Во вторник, 29 октября, в Москве прогнозируются небольшие осадки, а к середине недели погода изменится под влиянием антициклона: температура упадёт до околонулевой отметки, что вызовет слабую гололедицу. В четверг ожидаются мощные ливни вперемешку с мокрым снегом. Дневная температура составит +3…+5 градусов, а в ночные часы опустится до 0…+2 градусов.

Ночью на пятницу температура понизится до -2 градусов, но к утру зарядят влажные снегопады, переходящие в дожди, с температурой до +6 градусов в дневные часы. В это время снег начнёт постепенно таять.

В субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега, сформируется снежный покров высотой 2-5 см. В праздничные дни, 3 и 4 ноября, снегопады продолжатся, а видимость на дорогах значительно ухудшится.

Тишковец отметил, что днём температура не поднимется выше нуля, а высота снежного покрова продолжит увеличиваться. На дорогах из-за гололедицы и снежного наката станет особенно скользко, что может привести к увеличению числа ДТП. Синоптик рекомендовал автомобилистам как можно скорее «переобуться» и избегать дальних поездок на личном транспорте в праздничные дни.

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