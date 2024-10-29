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Алиса и безумный Шляпник: Селена Гомес и Бенни Бланко показали свои образы на Хэллоуин

Алиса и безумный Шляпник: Селена Гомес и Бенни Бланко показали свои образы на Хэллоуин
Селена Гомес и Бенни Бланко
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Парочка уже готова к самому страшному празднику года. Селена Гомес и её возлюбленный Бенни Бланко, выбирая образы для Хэллоуина, вдохновились произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Певица опубликовала у себя в блоге снимки, для которых она и Бенни позировали в нарядах Алисы и Шляпника.

Бенни Бланко и Селена Гомес

Бенни Бланко и Селена Гомес

Фото: Из личного архива Селены Гомес

Становится всё интереснее и интереснее, — подписала фотографии Селена.

Гомес появилась на вечеринке в честь предстоящего Хэллоуина в сером платье и парике. Бланко же подошёл к подготовке наряда ещё более основательно. Бенни практически в точности повторил образ Шляпника из экранизации Тима Бёртона, снятой в 2010 году. Тогда эту роль исполнил Джонни Депп. А вот образ певицы был вдохновлён мультфильмом 1951 года.

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