Алиса и безумный Шляпник: Селена Гомес и Бенни Бланко показали свои образы на Хэллоуин

Парочка уже готова к самому страшному празднику года. Селена Гомес и её возлюбленный Бенни Бланко, выбирая образы для Хэллоуина, вдохновились произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Певица опубликовала у себя в блоге снимки, для которых она и Бенни позировали в нарядах Алисы и Шляпника.
Бенни Бланко и Селена Гомес
Фото: Из личного архива Селены Гомес
Становится всё интереснее и интереснее, — подписала фотографии Селена.
Гомес появилась на вечеринке в честь предстоящего Хэллоуина в сером платье и парике. Бланко же подошёл к подготовке наряда ещё более основательно. Бенни практически в точности повторил образ Шляпника из экранизации Тима Бёртона, снятой в 2010 году. Тогда эту роль исполнил Джонни Депп. А вот образ певицы был вдохновлён мультфильмом 1951 года.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.